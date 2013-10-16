Президент Польщі закликає ЄС стратегічно оцінити важливість євроінтеграції України

Президент Польщі Броніслав Коморовський закликає держави Європейського Союзу стратегічно оцінити важливість євроінтеграції України, яка першою з учасниць ініціативи "Східне партнерство" може підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Варшаві, виступаючи на урочистому початку навчального року в Європейському коледжі Натолін.

Глава Польської держави назвав надзвичайно важливим нинішній час для України та самого Євросоюзу.

"Це великий та важливий час для того, аби діяти як в інтересах України, який полягає у заохоченні України до максимальної концентрації зусиль, щоб виконати умови, необхідні для підписання Угоди про асоціацію. І так само, на моє переконання, для того, аби переконати усі держави Євросоюзу в тому, аби вони наважились думати у стратегічному вимірі, а не через короткозору тактику", - сказав Коморовський.

Він назвав "великою та відкритою проблемою" справу України та інших учасників "Східного партнерства" - Молдави та Грузії.

"Підписання Угоди про асоціацію з Україною, початок цього самого процесу з іншими державами Східної Європи… мають свій історичний вимір: можуть бути історичним успіхом нас усіх, можуть підтвердити та показати іншим цю силу притяжіння Європейського Союзу або можуть це заперечити", - сказав Президент Польщі.

Коморовський назвав "значним викликом" нинішню ситуацію і закликав думати в першу чергу про найважливіше. "Є речі важливі та найважливіші. Треба концентруватися на найважливішому", - заявив він.

Довідка УНІАН. Україна є найбільшим безпосереднім східним сусідом Євросоюзу та найбільшою країною-учасницею започаткованої у 2009 році ініціативи ЄС "Східне партнерство", до якої також входять Білорусь, Азербайджан, Вірменія, Молдова та Грузія.