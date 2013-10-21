Кожара запевнив у готовності Києва до підписання Угоди про асоціацію з ЄС

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара перед засіданням Європейської ради на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС обговорив з колегами з країн, які більш прихильно налаштовані до євроінтеграції України, питання готовності Києва до вільнюського саміту "Східного партнерства".

Як повідомили УНІАН у Представництві України при ЄС, в зустрічі, яку ініціював глава словацької дипломатії Мірослав Лайчак, взяв участь і комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

В ході зустрічі Кожара "підтвердив незмінну готовність української сторони підписати Угоду про асоціацію з ЄС під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року та поінформував керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС про прогрес, досягнутий Україною у виконанні критеріїв підписання Угоди".

Кожара на зустрічі також заявив, що "із підписанням Угоди про асоціацію реформи в державі тільки починаються, оскільки за своїм змістом ця Угода є довгостроковою програмою всеохоплюючих суспільно-політичних, соціально-економічних, секторальних та правових реформ."

"Керівники зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС висловили сподівання, що Україна продовжить швидкий темп реформ, що створить позитивну основу для позитивного рішення Ради ЄС у закордонних справах 18 листопада", - сказано в повідомленні Місії України при ЄС.

У рамках зустрічі з "Друзями України" були також обговорені перспективи лібералізації візового режиму України з ЄС.

До "Групи друзів України в ЄС" належать переважно балтійські країни, та сусіди України в Центральній та Східній Європі, а також на Балканах.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністри закордонних справ 28-ми членів ЄС планували на сьогоднішній зустрічі в Люксембурзі прийняти остаточний висновок щодо підписання чи непідписання Угоди про асоціацію та угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгів з Україною.

Але ухвалення цього рішення перенесли на 18 листопада. Натомість в Україну прибули спеціальні доповідачі Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський для вирішення питання ув'язненої екс-глави уряду Юлії Тимошенко.