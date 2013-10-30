ЄС може відкласти підписання угоди з Україною на 2014 рік – міністр закордонних справ Польщі

Європейський Союз може перенести підписання Угоди про асоціацію з Україною на 2014 рік, якщо українська влада не встигне виконати всі необхідні умови до саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі в листопаді цього року.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в ефірі PolsatNews.

За його словами, Євросоюз може підписати угоду про асоціацію з Україною разом з підписанням аналогічних угод з Грузією і Молдовою, з якими такі документи планується парафувати на найближчому саміті «Східного партнерства».

"Альтернативою є те, що з Україною також підпишемо наступного року", - сказав Сікорський, коментуючи можливість зриву підписання угоди наприкінці листопада.

За словами Сікорського, звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко залишається "під знаком питання".

Він закликав українську владу не затягувати з виконанням усіх необхідних умов до останнього моменту. "Від України залежить, чи вона виконає умови асоціації з Євросоюзом та стане на шлях, який може привести до членства у Європейському Союзі. Такою є ставка. Маємо надію, що Президент України зробить те, що потрібно, аби Україну поставити на цей шлях", - сказав польський міністр.

При цьому він назвав ганебною ситуацію у разі непідписання угоди про асоціацію на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі "для тих, хто це обіцяв".

"Треба завершити реформу української прокуратури, виборчого законодавства та вирішити справу вибіркового правосуддя, а саме - використання судової системи для ліквідації політичних ворогів", - нагадав Сікорський умови ЄС.

Сікорський додав, що шлях вирішення питання Тимошенко необхідно знайти спільно з представниками місії Європарламенту Александром Кваснєвським і Петом Коксом.

Як відомо, раніше ряд представників Євросоюзу заявили, що у випадку зриву підписання Угоди про асоціацію з Україною у листопаді цього року документ може бути підписаний лише після президентських виборів в Україні 2015 року.