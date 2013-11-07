Кожара наголошує на рішучості влади продовжувати курс реформ відповідно до європейських стандартів

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара наголошує на рішучості української влади продовжувати курс системних реформ відповідно до європейських стандартів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це міністр сказав, підсумовуючи результати першої пленарної сесії Регіонального засідання Всесвітнього економічного форуму «Стратегічний діалог щодо майбутнього України».

У своєму виступі Кожара назвав своєчасним та символічним проведення Регіонального засідання форуму, на якому розглядаються сценарії майбутнього розвитку України, саме напередодні Вільнюського саміту «Східного партнерства», де очікується підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

*** 5-6 листопада ц.р. в Києві відбулося Регіональне засідання Всесвітнього економічного форуму «Стратегічний діалог щодо майбутнього України».