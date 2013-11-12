Словаччина запевняє Україну у всебічній підтримці її євроінтеграційних прагнень, насамперед, щодо підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це під час зустрічі у Києві із заступником міністра – керівником апарату МЗС Андрієм Олефіровим сказав державний секретар Міністерства закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки Петер Буріан, який перебуває з робочим візитом в Україні з метою участі у пленарному засіданні "Національного конвенту України щодо ЄС".

У ході переговорів сторони обговорили розвиток відносин між Україною і Словаччиною та підготовку до саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі.