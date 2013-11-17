Київ. 16 листопада. УНІАН. Голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заявляє, що ще вірить у підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на Вільнюському саміті «Східного партнерства».

Про це він заявив в інтерв’ю ВВС Україна.

"Я все ще залишаюся оптимістом. Я сподіваюся, що все вирішиться ще до Вільнюсу. Але чого мені бракує у цьому процесі - це розуміння, що справа не тільки у формальних досягненнях і певних орієнтирах, а у створенні необхідного рівня довіри. Я доклав багато зусиль, аби переконати, що все необхідне для успішного саміту у Вільнюсі мало бути зроблене заздалегідь, ще місяці три тому. А решта часу, починаючи від вересня, можна було присвятити обговоренню того, що буде після, як підготуватися до кращої імплементації Угоди про асоціацію, і як запобігти тому, що ми нині спостерігаємо в українській економіці і торгівлі", - сказав Томбінський.

Водночас він зауважив, що до Вільнюського саміту залишається два тижні. "А ми все ще обговорюємо те, що треба зробити для підписання угоди. Тобто, три останні місяці можна вважати втраченими з точки зору інвестування у майбутнє. І це є дуже сумно, бо самій Україні було б вигідно знати про той набір інструментів, якими можна було б скористатися для подолання нинішніх викликів", - наголосив Томбінський.

Відповідаючи на запитання, чи можливе підписання угоди без вирішення питання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, Томбінський сказав: "Воно є вирішальним. Бо воно визначає ступінь довіри між партнерами. Українська сторона заявляла, що закон буде ухвалено до Вільнюського саміту і що всю цю проблему буде вирішено. Тобто, це не умова, яку ми висунули в односторонньому порядку".