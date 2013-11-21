Україна припиняє підготовку до укладення Угоди про асоціацію з Євросоюзом — рішення уряду

Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомній енергії та їх державами-членами.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №905-р від 21 листопада.

“З метою вживання заходів щодо забезпечення національної безпеки України, детальнішого вивчення і розробки комплексу заходів, які необхідно здійснити для відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямів торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією та іншими державами-членами Співдружності Незалежних Держав, формування належного рівня внутрішнього ринку, що забезпечує паритетні відносини між Україною і державами-членами Європейського Союзу, що є базовим принципом міжнародного права і основою економічної безпеки держави... Припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, і Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з другого боку, і дію рішення Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. “Про підготовку до підписання проекту Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, і Європейським Союзом і його державами-членами, з другого боку”, - сказано у розпорядженні уряду.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня цього року Кабмін на черговому засіданні схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію і поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Разом з тим, протягом 2012 року з боку ЄС не раз звучала критика ситуації в Україні, зокрема, застосування до колишніх членів уряду вибіркового правосуддя.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновок щодо України, в якому висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії і відчутний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.

Сьогодні, 21 листопада, у Відні Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна продовжує шлях євроінтеграції.

Він зазначив, що Україна зробила велику роботу на цьому шляху. "Мені приємно відзначити, що під час мого польоту в парламенті було прийнято ще один важливий закон", - сказав Янукович, пообіцявши, що в Україні цей шлях буде продовжено.

Реагуючи на висловлювання свого австрійського колеги, який порівняв євроінтеграцію України зі сходженням на високу гору і сказав, що зараз Україні залишилося лише 50 метрів, Янукович зазначив, що відстань трохи більша і вона найважча і найвідповідальніша.

“Той невеликий проміжок часу, за який Україна пройшла дуже непростий шлях, він нам дав можливість сьогодні уявити, що цей шлях позитивний для України... Ми пройшли за короткий проміжок часу дуже великий шлях. Я хочу сказати, що ми не бігли, і не втомилися за цей час, ми пройшли швидко, але пройшли так, щоб на цьому шляху побачити реально об'єктивну оцінку всього того, що ми робили. Ми не розчаровані цією роботою. Більше того, я переконаний, що нас це ще більше надихає йти далі по цьому шляху”, - сказав Янукович.

“Якщо робити таке порівняння, як зробив Президент Фішер, про досягнення вершини і т.д., то я можу сказати, що нам ще далеко до вершини йти, і я переконаний, що ми пройшли ще невелику відстань, відстань для того, щоб побачити цю вершину. Видно її чи не видно - зараз ще важко сказати, головне зрозуміло, що ми пройшли, можливо, найлегшу ділянку”, - сказав Янукович, додавши, що чим далі йти - тим важче і більше перешкод.

Але, за словами Януковича, Україну це не лякає, і в України є упевненість, що країна йде вірним шляхом. «І ми далі йтимемо шляхом європейської інтеграції», - сказав Президент.