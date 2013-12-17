Глава МЗС Люксембургу наголошує, що ЄС не може сказати Україні «іди на Північний Полюс»

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн наголошує, що ЄС не може зачинити двері перед Україною, “відправивши її на Північний Полюс”, однак закликав Україну і Росію вирішити економічні проблеми, що виникли через наміри України підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Ассельборн заявив після завершення засідання Ради ЄС, в якій взяли участь 28 міністрів закордонних справ країн ЄС.

“Український уряд постав перед необхідністю подумати, яким шляхом іти. Завтра уряд і Президент будуть у Москві для підписання декількох угод. Як на це відреагують українці — побачимо. Але кажу — двері до Європи залишаються відкритими. Саме в цей момент ми не можемо двері зачинити і сказати Україні — ідіть на Північний Полюс!”, - заявив Ассельборн.

Міністр поінформував про робочий обід, який мали міністри з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

“Ми говорили про Україну. Я вкотре відчув страх серед росіян, що є ризик для їхнього внутрішнього ринку, який буде заповнений європейською продукцією. І це може мати величезний вплив на економіку Росії”, - зауважив Ассельборн.

Він закликав Україну і Росію знайти вирішення економічних проблем через підписання Угоди про асоціацію із зоною вільної торгівлі між Україною та ЄС.

«Існує тиск Росії на Україну, через який Україна втратила 500 тисяч робочих місць. Ми в ситуації, коли всі в програші, а нам треба знайти варіант, щоб усі виграли”, - сказав він.