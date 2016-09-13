Третина українців мріє про власний бізнес - опитування (відео)

Про це свідчить опитування, яке провела компанія "Социс" на замовлення 1+1.

Ті, хто хоче, але не може, - половина з них бояться великих податків, а решта - бюрократичних перепон.

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Що ж до грошей на початок справи, третина охочих для старту взяли би гроші в борг у друзів чи родичів, майже стільки ж розраховують на власні накопичення (27,6%), лише кожен 7 майбутній бізнесмен готовий взяти банківський кредит (14,4%), ще менше українців розраховують на перемогу у конкурсах чи програмах ЄС (11,8%).

Це опитування є частиною великого спільного проекту представництва ЄС в Україні та "1+1 медіа".