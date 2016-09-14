Гройсман вимагає службових розслідувань щодо чиновників за скаргами підприємців

Як повідомили в прес-службі уряду, про це Гройсман сказав у ході зустрічі з діловими колами 13 вересня.

«Прийшов час, коли ми повинні поставити питання відповідальності представників ДФС (Державної фіскальної служби – УНІАН), – цитує прес-служба Гройсмана. – Будьте сміливішими в зміні кадрів. Краще ніяк, ніж абияк. Не вміють працювати, нехай ідуть в інші сфери. Я б хотів, щоб ведення бізнесу було легким, а зловживання з боку контролюючих органів – мінімізовані».

Раніше Гройсман відзначав важливість посилення відповідальності контролюючих органів за тиск на бізнес із одночасним посиленням відповідальності бізнесу за свідоме ухилення від сплати податків. Гройсман звертав увагу, що найбільш активно ухилення від сплати податків фіксується на митниці: відбувається свідоме заниження митної вартості товарів при перетині кордону.

За розрахунками уряду, подолання корупції на митниці та протидія контрабанді дозволить збільшувати надходження до бюджету на 50 млрд грн на рік.

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У першому кварталі 2016 року рівень тіньової економіки в Україні, за оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі становив 41% ВВП.

За словами прем'єра, ефективна боротьба з тіньовою економікою дозволить залучити на благо громадян України щонайменше 1 трлн грн, які на поточний момент обертаються в тіні.