Польща може стати "містком" для виходу українських товарів на європейський ринок – експерт

Польща зацікавлена в Україні як у торговельному партнері і може стати «містком» для виходу українських товарів на ринки інших країн Європейського Союзу, повідомила прес-служба Ради з питань експорту продовольства України з посиланням на голову організації Богдана Шаповала.

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«На мій погляд, Україна цікава Польщі як торговий партнер, і на сьогоднішній день в силу свого географічного положення вона може стати тим містком, через який український товар вийде на європейський ринок», - цитує Шаповала прес-служба.

Експерт зазначив, що польський ринок консервативний і на нього складно входити через високі вимоги і стандарти. Але якщо якійсь компанії вдається почати співпрацю з відомою європейською торговою мережею, то вона отримує певний статус і лояльність не тільки на польському ринку, але і на ринку ЄС. За словами Шаповала, сьогодні у Польщі широко представлені українські кондитерські вироби, горілка, бакалія, крупи і деякі види зернових.

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Як повідомляв УНІАН, соціологічне опитування в Польщі, проведене Радою з питань експорту продовольства, показало, що одними з найбільш популярних груп українських товарів серед поляків є кондитерські вироби, алкогольні та безалкогольні напої, олія, макаронні вироби з твердих сортів пшениці і соуси.

За даними Державної служби статистики, в 2015 році експорт товарів з України до Польщі знизився на 25% - до 1,98 млрд дол., а імпорт з цієї країни скоротився на 24% - до 2,32 млрд дол. У січні-травні 2016 року експорт українських товарів до Польщі зріс на 5% порівняно з тим же періодом минулого року і становив 822 млн дол., а імпорт – зріс на 10%, до 956 млн дол.

Основними статтями українського аграрного експорту до Польщі є зернові, соняшникова олія, продукти переробки овочів, молоко і молочні продукти, фрукти і горіхи, насіння олійних.