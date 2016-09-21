Бізнес-інкубатор: як винахідливих студентів підтримують в Латвії (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН на 1+1.

Бізнес-інкубатор - це організація, яка допомагає молодим латвійцям ще до завершення вишу створити власну справу.

Наприклад, студентці Єві інкубатор на цілий рік надав майстерню, де вона робить з бджолиного воску екологічну упаковку для продуктів.

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За рік дівчина продала 3 тисячі упаковок.

Крім робочого місця інкубатор дає студентам місце, де можна спробувати продати свої продукти, а також навчають, як зробити бізнес, розробити логотип і визначити ціну.

Бізнес-інкубатор щорічно приймає 60 учасників з ідеями. Через 3 місяці бізнесмени-початківці повинні здійснити перші продажі, а ще через півроку стати самостійною компанією.

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За підсумками року організатори інкубатора визначають переможців, які отримують грошовий приз, який можна використовувати тільки на розвиток бізнесу.

Крім того, у Латвії існують гранти та програми, щоб в майбутньому допомогти молодим підприємцям вийти на міжнародний ринок.