ЗМІ розповіли, як двоє українців підкорюють Європу карамельним бізнесом (відео)

Ці українці свою першу карамельку приготували 3 роки тому в Києві.

Вони побачили в інтернеті, як американка Марта Стюарт виготовляє цукерки, і вирішили створити й в Україні щось подібне.

На той момент такого бізнесу в Україні ще не було, зазначила Токар.

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"Бізнес розвивався швидко: інтернет-магазин, крамниця у Києві та Запоріжжі. Згодом їхні цукерки з'явилися на полицях у продуктових мережах та магазинах іграшок. Окремим напрямком стали і корпоративні замовлення", - йдеться у повідомленні.

Коли український ринок був завойований, вони почали цукерковарити у Польщі.

Про те, як українці підкорюють світ і про приємні сюрпризи від польських податківців, дивіться у відео.