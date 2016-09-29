Закарпатські морозостійкі ківі готуються підкорювати Європу та Америку (відео)

12:19, 29 вересня 2016
Євробізнес
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В Ужгороді (Закарпатська область) виростили перший у світі сорт морозостійкої ліани ківі.

В Ужгороде вырастили уникальный морозостойкий сорт киви / скриншот с видео

В рамках спільного проекту з Єврокомісією ТСН продовжує розповідати про успішний український бізнес.

Місцевий житель Генріх Стратон почав вирощувати морозостійкі ківі 15 років тому. Спочатку навіть вчені не могли повірити, що в Україні можливо виростити такі екзотичні плоди.

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Українські ківі в змозі витримати тридцятиградусні морози, а плодоносять так рясно, що господарі роблять "зелене" варення, маринади і навіть алкоголь, щоб урожай не пропав.

Зараз у теплиці Стратона 50 тисяч саджанців ківі, частину з яких планується відправити до США, Канади і Європи, а інші – залишаться українським покупцям.

Все, що потрібно для вирощування українських ківі – постійний полив і ніяких пестицидів.

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Крім того, фермер вже висадив першу українську ківі-плантацію, плоди якої планується отримати через 4 роки.

Місцеві мешканці впевнені, що українські ківі на смак не гірший за іспанські або еквадорські та цілком можуть стати візитною карткою нової України.

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