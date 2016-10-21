На Волині за кошти Євросоюзу відновили понад 240 км осушувальної мережі

Про це повідомляється на сторінці Представництва ЕС в Україні у Facebook.

Повідомляється, що проект здійснюється у 8 населених пунктах Ратнівського та Ковельського районів і передбачає відновлення 240 км меліоративних каналів, проведення агрохімічних обстежень ґрунтів і моніторингових досліджень, розроблення рекомендацій щодо ведення сільського господарства, упровадження сучасних форм управління мережею та навчання персоналу, навчання сільського населення, яке створить передумови для збільшення сільськогосподарських площ під землеробство, збирання вищих урожаїв на існуючих угіддях та залучення до сільського господарства додаткової робочої сили.

До проекту з української сторони залучалися Волинська обласна державна адміністрація у співробітництві з Волинським обласним управлінням водних ресурсів, Поліською дослідною станцією Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», Волинською філією державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», Секретаріатом Єврорегіону «Буг».