Відзавтра розпочне роботу Офіс впровадження реформ - заступник голови АП

Офіс упровадження реформ при Кабінеті міністрів України, створення якого фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку, а також Євросоюзом, розпочне свою роботу 1 листопада.

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Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків на брифінгу в Києві.

«Із завтрашнього дня починає повноцінно функціонувати Офіс упровадження реформ при Кабінеті міністрів, а також Офіс підтримки роботи Національної ради реформ», - сказав він.

За словами Шимківа, Офіс упровадження реформ буде управлятися міністром Кабінету міністрів Олександром Саєнком.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Європейським Союзом анонсували створення команди підтримки реформ при Міністерстві фінансів, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, Міністерстві аграрної політики і продовольства та Міністерстві інфраструктури України. Також ЄБРР і ЄС висловили готовність профінансувати створення Офісу впровадження реформ при Кабміні.