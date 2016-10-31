Відзавтра розпочне роботу Офіс впровадження реформ - заступник голови АП
За словами Шимківа, Офіс впровадження реформ буде управлятися міністром Кабінету міністрів Олександром Саєнком.
Офіс упровадження реформ при Кабінеті міністрів України, створення якого фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку, а також Євросоюзом, розпочне свою роботу 1 листопада.
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Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків на брифінгу в Києві.
«Із завтрашнього дня починає повноцінно функціонувати Офіс упровадження реформ при Кабінеті міністрів, а також Офіс підтримки роботи Національної ради реформ», - сказав він.
За словами Шимківа, Офіс упровадження реформ буде управлятися міністром Кабінету міністрів Олександром Саєнком.
Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Європейським Союзом анонсували створення команди підтримки реформ при Міністерстві фінансів, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, Міністерстві аграрної політики і продовольства та Міністерстві інфраструктури України. Також ЄБРР і ЄС висловили готовність профінансувати створення Офісу впровадження реформ при Кабміні.