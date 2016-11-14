Українка підкорила світ унікальними закладками для книжок (відео)

"В горі дитячого хламу побачила книжку і в ній ляльку й подумала "опа", варто спробувати", - розповідає власниця бренду.

Свою першу закладку засновниця бренду продала на міжнародному інтернет-майданчику Etsy ще 5 років тому, і придбав її американець за 25 доларів

Спершу кожну закладку від початку і до кінці робила одна людина. Нині у штаті компанії працює понад 20 осіб.