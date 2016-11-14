Українка підкорила світ унікальними закладками для книжок (відео)
12:22, 14 листопада 2016Євробізнес
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Ідея тендітних чи сексуальних ніжок, затиснутих у книжці, виникла у засновниці бренду Олени Мисник, коли вона зайшла у кімнату заповнену іграшками.
"В горі дитячого хламу побачила книжку і в ній ляльку й подумала "опа", варто спробувати", - розповідає власниця бренду.
Свою першу закладку засновниця бренду продала на міжнародному інтернет-майданчику Etsy ще 5 років тому, і придбав її американець за 25 доларів
Спершу кожну закладку від початку і до кінці робила одна людина. Нині у штаті компанії працює понад 20 осіб.
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