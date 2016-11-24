Угорщина надала Україні кредит у 50 мільйонів євро на прикордонну інфраструктуру

Уряд Угорщини має намір активізувати спільну з урядом України роботу щодо облаштування українсько-угорського кордону і виділяє на ці цілі довгостроковий кредит розміром 50 мільйонів євро.

Як повідомили в прес-службі уряду України, кредитну угоду між Кабінетами міністрів двох країн була підписана сьогодні в рамках візиту прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в Угорщину.

Крім того, як повідомили в прес-службі, сторони підписали договір про утримання прикордонних автодорожніх мостів на українсько-угорському кордоні.

Коментуючи підписані документи, Гройсман зазначив, що проведена дуже серйозна робота, ретельно відібрані проекти, які будуть реалізовані.

"Ми підписали угоди, які передбачають прийняття конкретних заходів у різних сферах. Упевнений, що ми і надалі повинні поглиблювати нашу співпрацю, збільшувати і розширювати можливості нашої міжнародної торгівлі, створювати умови для інвестицій в економіки наших країн", - цитує Гройсмана прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, 24-25 листопада голова українського уряду перебуває з візитом в Угорщині, де вже провів низку зустрічей на вищому рівні, а також візьме участь у кількох зустрічах з діловими колами Угорщини та українською громадою Угорщини.

Рамкову угоду про надання Україні коштів розміром 50 мільйонів євро було схвалено на засіданні українського уряду у середу, 23 листопада. Угода передбачає надання пільгового кредиту для фінансування 100% вартості контрактів на поставку товарів, робіт і послуг з Угорщини в Україну для будівництва, капітального і поточного ремонту ділянок доріг українсько-угорського кордону. Ставка кредиту становить 0%, термін - 18,5 років. Наприкінці 2015 року аналогічний кредит також на облаштування кордону Україні видало уряд Польщі. Розмір кредиту склав 100 мільйонів євро.