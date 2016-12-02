Кабмін планує найближчим часом затвердити Експортну стратегію

Кабінет міністрів України має намір найближчим часом представити, розглянути і затвердити Експортну стратегію, яка передбачає визначення ключових експортних галузей, найважливіших зовнішніх ринків, а також план дій з розвитку експорту в цілому.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході роботи міжнародної конференції «Зона вільної торгівлі: можливості та виклики для України і партнерів».

«Найближчим часом ми затвердимо Експортну стратегію. Я готовий споряджати місії до будь-яких країн, проводити зустрічі з послами стільки, скільки потрібно, щоб експортери нарощували свою присутність на міжнародних ринках, - сказав Гройсман. - Україна приречена на успіх. Що нам заважає? Відсутність державної позиції з низки питань, популізм та корупція - це те, що потрібно викорінити».

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-жовтня 2016 року становив 4,934 млрд дол., що в 1,6 разу більше від дефіциту за січень-жовтень 2015 року на рівні 3,005 млрд дол.

Експорт товарів за звітний період становив 26,790 млрд дол., скоротившись порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8,8%, імпорт скоротився на 2% - до 31,724 млрд дол.

Експорт у країни ЄС у січні-жовтні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс на 1,1% - до 8,565 млрд дол., імпорт – на 8,6%, до 11,886 млрд дол.