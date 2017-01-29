Українець створив унікальні "розумні" жалюзі, здатні виробляти електрику (відео)
16:10, 29 січня 2017Євробізнес
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"Розумні" жалюзі захищають будинок від сонця, економлять електроенергію і збагачують ваш гаманець.
На модулі жалюзі встановлено сонячні батареї, які самі вибирають кращий кут до сонця, збирають світло і перетворюють на електроенергію.
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У конструкцію жалюзі входить панель, управляти якою можна жестами або смартфоном, а в майбутньому, після синхронізації з системою Google Home – навіть голосом.
Жалюзі на трьох вікнах здатні генерувати до 600 вт електроенергії на годину, чого вистачить для електропостачання однієї квартири.
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