Українець створив унікальні "розумні" жалюзі, здатні виробляти електрику (відео)

На модулі жалюзі встановлено сонячні батареї, які самі вибирають кращий кут до сонця, збирають світло і перетворюють на електроенергію.

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У конструкцію жалюзі входить панель, управляти якою можна жестами або смартфоном, а в майбутньому, після синхронізації з системою Google Home – навіть голосом.

Жалюзі на трьох вікнах здатні генерувати до 600 вт електроенергії на годину, чого вистачить для електропостачання однієї квартири.