Україна в 2016 році збільшила експорт сільгосппродукції в ЄС до понад $4 мільярдів

Українські сільгоспвиробники торік поставили на ринки Європейського Союзу аграрної продукції на 4,2 млрд дол., що на 1,6% більше, ніж роком раніше. Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з посиланням на заступника директора організації, доктора економічних наук Миколу Пугачова.

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Згідно з повідомленням, взаємна торгівля агропродукцією в 2016 році здійснювалась, як і в попередні роки, в основному з Іспанією, Польщею, Нідерландами, Італією, Німеччиною і Францією. Частка зовнішньоторговельного обороту України з цими країнами становила майже 75% у загальному обсязі аграрної торгівлі з ЄС.

У 2016 році Україна експортувала переважно зернові культури на суму 1,3 млрд дол. Зокрема, вітчизняні аграрії поставили 6,7 млн тонн кукурудзи і 1,3 млн тонн пшениці. Також Україна експортувала насіння олійних культур (переважно ріпаку, сої та соняшнику) на 607 млн дол., рослинної олії – на 1,2 млрд дол., залишків і відходів – на 439 млн дол.

Водночас, за даними прес-служби, ЄС поставив в Україну аграрної продукції на суму 1,9 млрд дол., що на 14,4% більше, ніж у 2015 році. У 2016 році Україна купувала в Європі переважно зернові, зокрема 27 тис. тонн насіння кукурудзи на суму 106 млн дол. Олійних культур Україна закупила на суму 111 млн дол., какао-бобів і шоколаду – на 114 млн дол., алкогольних і безалкогольних напоїв – на 180 млн дол. Поставки з Європи тютюну і виробів з нього становили 115 млн дол.

У повідомленні наголошується, що Україна в повному обсязі вичерпала квоти з пшениці, кукурудзи, ячної крупи, меду, яблучного і виноградного соку, оброблених томатів і вівсу, а також вперше повністю використала квоти цукру, крохмалю, солоду і м'яса птиці.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олія і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол.), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.) і США (0,9% - 45 млн дол.).