Данилюк сподівається на розширення інвестицій ЄБРР в Україну

Міністр фінансів України Олександр Данилюк сподівається на розширення технічної допомоги та інвестицій Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні в цьому році.

В інтерв'ю УНІАН міністр нагадав, що українська делегація на чолі з президентом Петром Порошенко в ході візиту на Всесвітній економічний форум у Давос (Швейцарія) провела низку зустрічей з керівниками міжнародних організацій, у тому числі з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті.

"У минулому році сума фінансування проектів була менше, ніж у попередні роки. Для мене, як керівника від України в ЄБРР, дуже важливо, щоб ця установа працювало в нашій країні ефективно. І я дуже сподіваюся, що в цьому році вони як в напрямку технічної допомоги, так і в напрямку інвестицій, свою роботу розширять", - зазначив Данилюк.

Читайте такожМіністр фінансів чекає запуску Финполиции через півроку

Також міністр повідомив, що в ході заходів форуму в Давосі він зустрічався з президентом Європейського інвестиційного банку, з яким обговорював освоєння наданого фінансування, а також з виконавчим директором Світового банку, з якими він домовився про перегляд портфеля проектів на найближчу перспективу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в рамках Програми по управлінню державним боргом на 2017 рік оцінює загальні виплати за держборгом у 2017 році за рахунок коштів держбюджету в 240,897 мільярда гривень.

Також в рамках програми Мінфін має намір фінансувати держбюджет протягом року з допомогою широкого спектру боргових інструментів на загальну суму 190,797 мільярда гривень.