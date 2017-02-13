Солодкий бізнес: журналісти показали, як у Києві працює "Ательє еклерів" (відео)

Спочатку зробили сторінку на Facebook, щоб про них дізналися, та почали брати активну участь у різних фестивалях вуличної їжі.

Читайте такожБрати з Дніпра дивують поляків вишуканими десертами (відео)

"Ми беремо свіжі яйця й заварюємо все це на натуральних продуктах, а є суміші", - розповів Таран, наголосивши, що останні дешевші. Перед випічкою еклери довершують за допомогою звичайного кондитерського мішка. Кожен еклер наповнюється вручну.

Останній етап - декор, адже щоб продавати, потрібно вразити: тістечка покривають шоколадним вершковим гелем. Наразі потужності цеху дозволють виготовляти до 1 тис. еклерів на день.Термін придатності натуральних еклерів - трохи більше 2 діб.

Як працює онлайн-кондитерська "Ательє еклерів", дивіться в програмі "Роби бізнес".