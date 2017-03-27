Балет на мільйон: як українська вистава "Великий Гетсбі" підкорює світ (відео)
10:56, 27 березня 2017Євробізнес
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Шоу готували рік провідні хореографи та композитори.
Балет поїде на 2 роки на гастролі до Європи / скріншот
Зірки музики та балету створили наймасштабніше українське балетне шоу «Великий Гетсбі», яке вже підкорює світ.
Олександр та Олексій Польові – брати-бізнесмени, які й інвестували у першій український сучасній балетній постановці три роки тому.
До підготовки вистави, яка тривала рік, були запрошені зірки балету та такі композитори, як Костянтин Меладзе.
Сьогодні шоу вже окупилося на 60%. Далі трупа вирушить на 2 роки до Європи.
Балет как бизнес или представление на миллион евро
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