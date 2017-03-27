Балет на мільйон: як українська вистава "Великий Гетсбі" підкорює світ (відео)

10:56, 27 березня 2017
Євробізнес
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Шоу готували рік провідні хореографи та композитори.

Балет поїде на 2 роки на гастролі до Європи / скріншот

Зірки музики та балету створили наймасштабніше українське балетне шоу «Великий Гетсбі», яке вже підкорює світ.

Олександр та Олексій Польові – брати-бізнесмени, які й інвестували у першій український сучасній балетній постановці три роки тому.

До підготовки вистави, яка тривала рік, були запрошені зірки балету та такі композитори, як Костянтин Меладзе.

Сьогодні шоу вже окупилося на 60%. Далі трупа вирушить на 2 роки до Європи.

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Теги: #EUkraine#шоу#балет