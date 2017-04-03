Українська компанія продає європейцям унікальні гумові човни (відео)

11:53, 03 квітня 2017
Євробізнес
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Виробник гумових човнів з Дніпра за 15 років створив потужну компанію, продукція якої експортується у Європу.

Кадр з відео 2+2

Неважливо, буде використовуватися човен для сплаву бурхливими ріками, прогулянки спокійним озером чи риболовлі - його виробництво розпочинається із розкрою дуже міцного, водонепроникного матеріалу. Це українська гума, яка не рветься, не розтягується та здатна витримати до 1000 кілограмів. Для виготовлення човна з неї використовують вулканічний клей.

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За словами власника компанії, щомісяця продаються близько 2 тисяч човнів. 70% - в Україні, решта - у Європі. Компанія має склад у Польщі, звідки човни потрапляють і до інших європейських країн, зокрема Німеччини.

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Теги: #бізнес