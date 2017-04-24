Українці виготовляють шумоізоляцію для автомобілів "Бентлі" (відео)

Після конфлікту з Росією українська фірма, яка займається створенням шумо- та віброізоляції для автомобілів, вирішила розвивати внутрішнє виробництво. Усі матеріали, необхідні для замовлень, створюють на цехах цього ж підприємства. За неповних три роки фірма перейшла на 100-відсотково українське виробництво, йдеться у сюжеті "Роби бізнес".

"Закупленого обладнання практично немає. Все, що у нас працює, виготовлено в рамках нашого підприємства та є базою нашого виробництва. Все необхідне устаткування ми виготовляємо для себе, і це є запорукою нашого успіху", - розповів співвласник компанії Роман Хорунжий.

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На сьогоднішній день фірма є лідером серед українських виробників звукоізоляції та поступово витісняє конкурентів з європейського ринку. Щомісяця відбуваються поставки до сервісного центру "Бентлі" у Великобританії. Вітчизняна продукція загалом продається у близько 20 країнах Європи. Українська шумоізоляція коштує у 10 разів менше, а за якістю не поступається європейським аналогам.