Копчення м'яса стає успішним бізнесом в Україні (відео)
11:47, 12 червня 2017Євробізнес
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За кілограм готового копченого м'яса замовнику треба буде заплатити від 200 до 250 гривень.
Бізнес на копченні м'яса доволі успішний, адже проблем зі збутом немає. Серед потенційних клієнтів - ресторани та звичайні споживачі. Про це йдеться в сюжеті 2+2 "Роби бізнес".
Щоб розпочати такий бізнес, достатньо вкласти $1 тис., щоб побудувати коптильню і запустити прицес копчення, каже засновник бренду "Димне м'ясо від Тараса" Тарас Парандій.
Залежно від потужностей за раз можна приготувати 200 кг м'яса.
Замовник може вибрати з 10 рецептів приготування той, який йому прийдеться до смаку. Найдорожче замовлення - 475 грн за кг. готового продукту.
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