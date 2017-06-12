Копчення м'яса стає успішним бізнесом в Україні (відео)

Бізнес на копченні м'яса доволі успішний, адже проблем зі збутом немає. Серед потенційних клієнтів - ресторани та звичайні споживачі. Про це йдеться в сюжеті 2+2 "Роби бізнес".

Щоб розпочати такий бізнес, достатньо вкласти $1 тис., щоб побудувати коптильню і запустити прицес копчення, каже засновник бренду "Димне м'ясо від Тараса" Тарас Парандій.

Залежно від потужностей за раз можна приготувати 200 кг м'яса.

Замовник може вибрати з 10 рецептів приготування той, який йому прийдеться до смаку. Найдорожче замовлення - 475 грн за кг. готового продукту.