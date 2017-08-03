ЄС виділить понад 100 мільйонів євро на реформування системи держуправління в Україні

Європейський Союз виділить понад 100 млн євро на реформування системи державного управління в Україні, повідомив керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Бeренд де Гроот під час круглого столу в УНІАН у рамках спільного з Представництвом Європейського Союзу в Україні проекту #EUkraine на тему: «Кадрова революція влади: як уряд буде наймати нових фахівців з реформування та шукати шляхи підвищення ефективності системи».

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"Найголовнішим є те, що Європейський Союз надає допомогу у реформуванні системи державного управління в Україні. Допомога - це понад 100 мільйонів євро", - сказав де Гроот.

За його словами, кошти будуть надаватися у вигляді прямої допомоги, яка перераховується до бюджету України.

«І перерахування коштів відбуватиметься в обмін на виконання наперед визначених дій», - додав керівник Програм співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, закон про реформу держслужби був підписаний президентом України Петром Порошенко на початку січня і набрав чинності з 1 травня 2016 року.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував намір залучити до урядових структур 1000 молодих кадрів для підвищення ефективності державного управління.

Уряд планує реформувати 10 із 18 міністерств з метою покращення функціонування державної служби.

За словами міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка, реформа торкнеться міністерств: соціальної політики (головний фокус роботи - пенсійна реформа), охорони здоров'я (реформа охорони здоров'я), аграрної політики (земельна реформа), освіти (реформа освіти), фінансів (фінансове забезпечення реформ), регіонального розвитку (децентралізація), енергетики (розвиток енергосектору), інфраструктури (розвиток інфраструктури), Кабінету міністрів (координація реформи держуправління), а також юстиції (впровадження сучасних юридичних практик).