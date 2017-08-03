Цьогоріч Мін’юст планує залучити близько 30 співробітників в рамках реформи держслужби

Перший заступник Міністра юстиції України Наталія Севостьянова заявила, що у цьому році в рамках реформи державної служби та оновлення кадрового потенціалу Міністерство юстиції планує залучити близько 30 співробітників.

Про це вона заявила під час круглого столу в УНІАН в рамках спільного з Представництвом Європейського Союзу в Україні проекту #EUkraine на тему: «Кадрова революція влади: як Уряд буде набирати нових фахівців-реформаторів та шукати шляхи зробити систему більш ефективною».

Вона повідомила, що в цьому році Мін’юст формує два невеликих директорати як перший етап.

«В наступному (році - УНІАН) ми доформуємо інші. Тому в цьому році у нас буде сформовано директорат стратегічного розвитку та європейської інтеграції. Такий директорат буде в кожному міністерстві типовий. І також директорат, який буде займатися правовою освітою і правовою роботою. Ми очікуємо, що ми неповністю будемо наповнювати директорати одразу під зав’язку, ми спочатку наберемо 10-15 людей в цьому році в кожен підрозділ, щоб потім вони також приймали участь в формуванні своєї подальшої команди», - розповіла вона.

При цьому вона уточнила, що наразі звільнення у відомстві через такі заплановані зміни не передбачені.

«Звичайно, ми розуміємо, що збільшення міністерств не передбачено, ми повинні виходити з діючої структури. Але ми зробимо тимчасове збільшення для того, щоб ми не звільняли нікого з діючої структури. Після цього, коли функція від департаменту перейде в директорат… тоді ми зрозуміємо, на яку кількість буде зменшуватися апарат міністерства. Звичайно, ми всі маємо якісь вільні вакансії, які є на сьогоднішній день, і щоб не звільняти людей, які працюють, можливо, ми за рахунок вакансій зможемо вийти на ту нову структуру, яка нам потрібна», - сказала Севостьянова.

Крім того, вона розповіла, що «найбільший процент звільнення, який сьогодні є, пов’язаний з низькими заробітними платами».

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував намір залучити до урядових структур 1000 молодих кадрів для підвищення ефективності державного управління.

За словами Гройсмана, молоді держслужбовці одержать достойну заробітну плату за рахунок підтримки міжнародних партнерів і стануть провідниками ефективних рішень для реформування країни.

Уряд планує реформувати 10 з 18 міністерств у рамках поліпшення функціонування державної служби.

Гройсман зазначив, що вже у вересні уряд почне конкурси з відбору 1000 молодих фахівців, які займуть свої посади в структурах Кабміну.

Пізніше міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомив, що реформа торкнеться міністерств соціальної політики (головний фокус роботи - пенсійна реформа), охорони здоров'я (реформа сфери охорони здоров'я), аграрної політики (земельна реформа), освіти (реформа освіти), фінансів (фінансове забезпечення реформ), регіонального розвитку (децентралізація), енергетики (розвиток енергосектору), інфраструктури (розвиток інфраструктури), Кабінету міністрів (координація реформи держуправління), а також юстиції (впровадження сучасних юридичних практик).

При міністерствах уже введено інститут держсекретарів – він, за планом, розведе політичні та адміністративні функції керівників відомств. На додаток до цього планується доповнити кожне міністерство так званими генеральними директоратами, які, у свою чергу, поділятимуться на управління і відділи та адміністративно підпорядковуватимуться держсекретарю міністерства.