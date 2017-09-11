ЄБРР виділив українським підприємцям 300 мільйонів євро на торгові операції

Українські експортери і імпортери в 2016 році за посередництва банків - партнерів програми торговельного фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку набули кредитні лінії на 300 мільйонів євро для фінансування зовнішньоторговельних операцій.

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Про це повідомив старший банкір ЄБРР, директор фінансового департаменту представництва банку в Україні Олександр Павлов на прес-конференції в Києві.

"Що стосується України, то вона традиційно є найбільшим реципієнтом цієї програми. Щорічно Україна знаходиться на першому або на другому місці за обсягом використання. У середньому обсяг використання становить 1-1,5 мільярда євро в рік. За минулий рік в Україні було зроблено транзакцій на 300 мільйонів євро, які проведені через 230 індивідуальних експортно-імпортних контрактів", - сказав Павлов.

За його словами, в Україні на даний момент функціонує 7 банків - партнерів програми, включаючи "Укрексімбанк" і "Райффайзен Банк Аваль". При цьому кредитна лінія для "Укрексімбанку" становить 270 мільйонів євро. ЄБРР, у свою чергу, готовий розглядати збільшення фінансування для банків - партнерів програми в Україні в разі зростання попиту на подібний продукт.

Представник ЄБРР зазначив, що українські експортери і імпортери знаходяться в гірших порівняно з багатьма конкурентами з інших країн умовах, оскільки не мають доступу до якісних фінансових інструментів через національну банківську систему.

"У портфелях українських банків, за нашою оцінкою, не більше 3-5% становить фінансування операцій, пов'язаних з торгівлею. Це, звичайно, мало. Цього, звичайно, недостатньо. В результаті компанії змушені використовувати свій оборотний капітал замість того, щоб користуватися, умовно кажучи, безготівковими способами розрахунку з розстрочкою платежу, гарантіями, які дозволяють у кінцевому підсумку збільшити оборотність товарів та знизити їх собівартість", - підкреслив Павлов.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку на початку квітня надав "Піреус Банку" кредитну лінію в розмірі до 5 мільйонів євро в рамках програми сприяння торгівлі, спрямованої на підтримку українських експортерів та імпортерів.

За даними ЄБРР, у 2016 році за цією програмою була надана підтримка з 1359 операцій з фінансування торгівлі у країнах регіону на загальну суму 1,45 мільярда євро.

З моменту старту програми в 1999 році ЄБРР в Україні надав підтримку в більш ніж 2100 торгових угодах на загальну суму майже 2,4 мільярда євро, в тому числі 230 угод тільки за минулий рік.