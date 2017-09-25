Право на експорт продуктів харчування в ЄС мають понад 60 українських підприємств - торгпред

Станом на кінець вересня цього року, 63 українські компанії отримали дозволи на експорт продуктів харчування в Європейський Союз, причому 29 з них отримали дозволи після початку часткового застосування норм Угоди про асоціацію в 2015 році.

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Про це в інтерв'ю УНІАН повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська.

"У нас вже 63 українські підприємства, які отримали дозволи на експорт продуктів харчування. При цьому 29 підприємств отримали право експорту вже після початку часткового дії угоди про вільну торгівлю з ЄС", - сказала Микольська.

За словами торгпреда, бізнесом були отримані дозволи на експорт м'яса птиці та м'ясних продуктів (9 компаній), молочних продуктів (19 компаній), рибної продукції (23), яєц (3 компанії), жаб'ячих лапок і равликів (5 компаній) та іншої харчової продукції (4 компанії).

Також Микольська зазначила, що українські експортери все більше орієнтуються на європейський ринок.

"У нас вже 140 підприємств отримали в ЄС статус уповноваженого експортера. Це ті підприємства, які експортують вже більше одного року, мають історію відносин з європейськими партнерами. Всі ці цифри свідчать про те, що ринок ЄС не є лише якийсь євроінтеграційної метою держави, а дійсно є ринком у фокусі для українського бізнесу. Все більше і більше українських підприємств вже з теоретичної зацікавленням дивляться на угоду про вільну торгівлю з ЄС. Бізнес починає відкривати для себе нові можливості", - підкреслила торгпред.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-липні 2017 року збільшила експорт до Європейського Союзу на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 9,5 мільярда доларів. ЄС займає 40% у структурі українського експорту.

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