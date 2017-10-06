Частка ЄС в обсязі українського експорту становить 35%

Україна за перші вісім місяців поточного року експортувала до Європейського Союзу сільськогосподарської продукції на 3,6 мільярда доларів, таким чином частка цього ринку в структурі українського аграрного експорту становить 35,2%.

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Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника глави відомства з питань євроінтеграції Ольгу Трофимцеву, українські підприємства в січні-серпні 2017 року збільшили експорт сільгосппродукції в ЄС на 37,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Країни ЄС займають друге місце в регіональній структурі нашого аграрного експорту. Наш експорт на європейський ринок збільшився на 37,3%, або на 988 мільйонів доларів, за звітний період і становить 3,6 мільярда доларів", - наводяться в повідомленні слова Трофимцевой.

За інформацією прес-служби, за перші вісім місяців поточного року Україна збільшила поставки до ЄС рослинної олії (на 19,7% порівняно з січнем-серпнем 2016 року - до 1,01 мільярда доларів), м'яса птиці (в 1,8 разів – до 80,3 мільйона доларів), маргаринової продукції (у 8,4 рази – до 21,8 мільйона доларів). Також попитом на європейському ринку користуються українські вироби з зерна хлібних злаків (62,1 мільйона доларів), продуктів переробки овочів і фруктів (26,6 мільйона доларів), соки (24,4 мільйона доларів).

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, українські сільгоспвиробники в минулому році поставили на ринки Європейського Союзу аграрну продукцію на суму 4,242 мільярда доларів, що на 1,6% більше, ніж роком раніше. Таким чином, ринок ЄС в 2016 році посідає 27,5% в загальній структурі аграрного експорту. У той же час, частка країн Азії становила 45,9% (7,099 мільярда доларів), Африки – 15,7% (2,424 мільярда доларів), СНД – 7,7% (1,185 мільярда доларів) і США – 0,3% (44,9 мільйона доларів).