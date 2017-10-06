Частка ЄС в обсязі українського експорту становить 35%
Україна з початку року збільшила поставки до ЄС рослинного масла, м'яса птиці та маргаринової продукції.
Україна за перші вісім місяців поточного року експортувала до Європейського Союзу сільськогосподарської продукції на 3,6 мільярда доларів, таким чином частка цього ринку в структурі українського аграрного експорту становить 35,2%.
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Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника глави відомства з питань євроінтеграції Ольгу Трофимцеву, українські підприємства в січні-серпні 2017 року збільшили експорт сільгосппродукції в ЄС на 37,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
"Країни ЄС займають друге місце в регіональній структурі нашого аграрного експорту. Наш експорт на європейський ринок збільшився на 37,3%, або на 988 мільйонів доларів, за звітний період і становить 3,6 мільярда доларів", - наводяться в повідомленні слова Трофимцевой.
За інформацією прес-служби, за перші вісім місяців поточного року Україна збільшила поставки до ЄС рослинної олії (на 19,7% порівняно з січнем-серпнем 2016 року - до 1,01 мільярда доларів), м'яса птиці (в 1,8 разів – до 80,3 мільйона доларів), маргаринової продукції (у 8,4 рази – до 21,8 мільйона доларів). Також попитом на європейському ринку користуються українські вироби з зерна хлібних злаків (62,1 мільйона доларів), продуктів переробки овочів і фруктів (26,6 мільйона доларів), соки (24,4 мільйона доларів).
Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, українські сільгоспвиробники в минулому році поставили на ринки Європейського Союзу аграрну продукцію на суму 4,242 мільярда доларів, що на 1,6% більше, ніж роком раніше. Таким чином, ринок ЄС в 2016 році посідає 27,5% в загальній структурі аграрного експорту. У той же час, частка країн Азії становила 45,9% (7,099 мільярда доларів), Африки – 15,7% (2,424 мільярда доларів), СНД – 7,7% (1,185 мільярда доларів) і США – 0,3% (44,9 мільйона доларів).