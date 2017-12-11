ЄБРР і ЄІБ нададуть 320 мільйонів євро на розширення метрополітену в Харкові

Найбільший міжнародний інвестор в Україні, Європейський банк реконструкції і розвитку, надає суверенний кредит на 160 млн євро на розширення метрополітену в Харкові, при цьому фінансування ЄБРР буде доповнено кредитом Європейського інвестиційного банку такого ж розміру.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЄБРР, за інформацією якої кредит ЄБРР буде надано терміном на 18 років для будівництва двох нових станцій метро та вагонного депо, а також для придбання нового рухомого складу.

Проект передбачає подовження лінії метро на 3,5 км, будівництво нових станцій «Державінська» і «Одеська» й допоможе активізувати сполучення з житловим районом, у якому проживають близько 160 тис. харків'ян.

Всі контракти, що фінансуються ЄБРР у цьому проекті, укладатимуться шляхом відкритих тендерів із суворим дотриманням принципів і правил закупівель банку.

Техніко-економічне обґрунтування для проекту виконувалося з використанням грантових коштів, наданих урядом Японії.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе сукупні зобов'язання з надання коштів на суму майже 11,6 млрд євро в рамках 383 проектів.