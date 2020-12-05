Мальовничі пригоди вікінгів у Британії. Огляд артбука Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla видалася не лише цікавою грою, а ще й напрочуд красивою. Художники Ubisoft попрацювали на славу, а детальніше оцінити їх роботу допоможе відповідний артбук. Ми вже ознайомилися з ним і готові поділитися усіма подробицями створення гри про вікінгів.

Ігри Ubisoft можна критикувати з різних причин, серед яких проблеми з розтягнутим сюжетом, погані діалоги, невдалі геймдизайнерські рішення, наявність мікротранзакцій тощо. Однак будь-який проект французького видавця хвалять за роботу художників. Вони завжди викладаються на повну та створюють барвисті, різноманітні і деталізовані світи, які цікаво досліджувати. У кожній грі Ubisoft хочеться хоча б годинку поїздити локаціями і помилуватися графікою та стилістичною обробкою.

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Не стала виключенням й нещодавня екшен-RPG Assassin's Creed Valhalla. Проект про пригоди вікінгів та їх спроби підкорити Англію здобув прихильність серед критиків та звичайних користувачів. Виглядає він просто приголомшливо — кожна локація має свої унікальні риси та задає конкретний настрій. Все це здобуток художників і дизайнерів навколишнього середовища, робота яких описана в артбуці Assassin's Creed Valhalla від видавництва Mal'opus. Нещодавно один такий примірник потрапив в редакцію УНІАН, і ми вирішили розповісти, чим він зможе зацікавити фанатів нової частини відомої серії та звичайних користувачів.

Якісне виконання

Уже с першого погляду артбук створює враження дороговартісного предмета, котрий стане доречним доповненням будь-якої ігрової колекції. Він має тверду обкладинку і включає 191 сторінку з зображеннями та текстом. Листи книги зроблені з високоякісного друкарського паперу. Потрібно ще постаратися, щоб його пошкодити. Переклад з англійської на українську теж виконано на високому рівні – тут варто дякувати спілці "Шлякбитраф". Особливо радує правильна інтерпретація ігрових термінів у тексті. Серед мінусів можна відмітити лиш дві орфографічні помилки, що зовсім не критично, та «лобову» подачу однієї цитати, в якій варто було б використати синоніми. Однак ці маленькі помарки зовсім не заважають насолоджуватися переглядом артбука. А насолоджуватися там, повірте, є чим.

Арти на будь-який смак

Артбук включає десять розділів, присвячених персонажам, вікінгам, як окремому народу, та регіонам, які гравець буде відвідувати в ролі головного героя Ейвора. В деякі глави книги додали бонусну інформацію. Наприклад, частина про Східну Мерсію та селище включає розповідь про створення архетипів розбійників. Аналогічним чином в пункті про Західну Мерсію відвели місце для саксів.

Вся книга містить до п’ятисот зображень, що відрізняються як за своєю суттю, так і за іншими ознаками. Читачі можуть знайти в артбуці яскраві пейзажі, концепти дракарів, зброї та обладунків, образи персонажів, картинки з демонстраціями величавих замків, язичницьких споруджень, маленьких сіл і справжніх мегаполісів за мірками Середньовіччя. Одні арти присвячені конкретним об’єктам, інші демонструють певний процес, наприклад, штурм фортеці або висадку вікінгів на узбережжі. Крім того, книга містить матеріали, які виступали першоджерелом. Один з таких можна побачити в розділі про Східну Мерсію. Там автори артбука зобразили мапу Лінкольна часів Римської імперії. Вона допомогла художникам з Ubisoft зрозуміти, яким відтворювати містечко в англо-саксонську добу.

Важка та цікава праця

Артбук за своєю суттю не лише демонструвати красиві картинки, але й подавати якусь цікаву інформацію. Користувач при ознайомленні з книгою повинен глибше поринути у світ конкретної гри та зрозуміти, чим керувалися художники при прийнятті рішень. В нашому випадку артбук повністю справляється с цим завданням. Через стислий і лаконічний текст розробники розповідають про акценти, на котрі звертали увагу, важливі деталі, зображені на тому чи іншому знімку, обрану перспективу, операції з освітленням і так далі.

"Складність створення інтер’єрів полягала в переважанні бурих тонів, адже єдиним джерелом внутрішнього освітлення на той час був вогонь. Ми використовували отвори, що впускали б світло ззовні, та додавали рослинність і відображення у воді, щоб урізноманітнити кольорову палітру внутрішніх локацій", — говорить концептуальний художник Жіль Белой.

Також в тексті є інформація про джерела натхнення, що активно використовувалися розробниками. Перед створенням Assassin's Creed Valhalla вони подорожували Великобританією та Норвегією, присутніми у проекті. В процесі авторі зробили чимало фото, які потім застосовували в своїй праці. Але окрім знімків, художники черпали натхнення й з інших джерел. Так, при створенні арта кельтського селища з будинками різних видів Жіль Белой використав пряме фронтальне освітлення, наслідуючи стиль російського живопису XIX століття.

Окремо варто зазначити, що артбук доповнює враження від Assassin's Creed Valhalla, оскільки в ньому далеко не завжди подаються фінальні версії локацій, об’єктів та персонажів. Доволі часто на сторінках книги можна знайти чорно-білі нариси, або перші концепти, з яких починалася робота над тим чи іншим аспектом. Наприклад, користувачі зможуть дізнатися, яким художники уявляли Ейвора на ранніх етапах розробки.

Зв'язок з геймдизайном

В своїх текстах я завжди наголошую, що створення ігор — це дуже комплексний процес, в якому задіяні люди різних професій. На всіх етапах виробництва вони повинні взаємодіяти між собою, як і різні елементи у фінальній версії проекту. Саме тому мені дуже сподобалося, що у артбуці Assassin's Creed Valhalla є згадки про те, як художники у своїй творчій праці враховують геймдизайн та особливості ігроладу.

"Мені потрібно було зобразити двір штабу асасинів, — говорить Жіль Белой. — На дні римського басейну ми поставили знак убивць, щоб гравець міг побачити його згори й зрозуміти призначення".

Тобто художники знають про крука Сюніна, вірного помічника Ейвора, за допомогою якого можна проводити розвідку. Тому вони і зобразили підказку, яку легко розгледіти при управлінні птахом.

Інший арт показує одну з можливих особливостей ігроладу: зграю круків, котрі скупчуються над точкою інтересу і вказують гравцеві на місце, куди варто відправитися. На жаль, таких прикладів мало, а хотілося хоча б ще декілька. Вони несуть саму корисну інформацію і значно підвищують цінність артбука.

Резюме

Артбук Assassin's Creed Valhalla відчувається, як вартісне, цікаве і навіть корисне доповнення до гри. Від картинок в ньому перехоплює дух, настільки майстерно художники з Ubisoft виконали свою роботу. Особливо хочеться підкреслити наявність початкових артів та концептів, інформацію про зв'язок з геймдизайном та розповіді про тонкості роботи авторів. Завдяки цьому будь-який гравець при знайомстві з артбуком дізнається багато інтересного і захоче знову поринути в світ Assassin's Creed Valhalla. А маленькі помилки і недоліки ніяк не псують загальне враження.

Назар Степорук

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