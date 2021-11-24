League of Legends розтоптала Dota 2. Огляд анімаційного серіалу "Аркейн"

Нещодавно на Netflix з’явилися останні епізоди анімаційного серіалу Аркейн за мотивами гри League of Legends. Творіння вийшло самодостатнім, дорослим та неймовірно емоційним. Ми в УНІАН повністю подивилися картину і поспішаємо розповісти, чому вона варта уваги кожного поціновувача мистецтва.

Так вийшло, що я дев'ять років захоплююся League of Legends. Мій товариш почав грати в цю MOBA від Riot Games одразу після релізу. Тоді її вважали звичайним клоном Dota 2 з більш привітною стилістикою та зменшеною картою. Ніхто не очікував, що проект стане одним із найпопулярніших у світі і матиме щомісячну активну аудиторію у розмірі 180 мільйонів осіб.

Я неодноразово спостерігав за матчами товариша, але сам довго не наважувався поринути у League of Legends. Лише після вступу до університету я таки випробував гру і з того часу намагаюся виділяти трошки вільного часу, щоб повертатися у світ Рунтерри. Наразі матчі проходять не так весело, як раніше в гуртожитку. У друзів, яких я зумів "підсадити" на LoL, з'явилися сім'ї та різні особисті турботи. Та й у мене самого дозвілля сильно скоротилося — доводиться думати наперед, коли вдасться знову увірватися в League of Legends. Однак золоті дні наших командних протистоянь в гуртожитку назавжди відбилися в моїй пам'яті.

І ось знаєте, при всій своїй любові до LoL, я не дуже чекав "Аркейн". Мені здавалося, що вийде анімаційний серіал на кшталт "DOTA: кров дракона". Тобто непогане творіння на один раз, яке швидко вивітрюється з голови. Я навіть забув подивитися перші три епізоди в день їхнього релізу. А коли таки дістався до "Аркейн", то зрозумів, наскільки сильно помилявся. Свіжа картина повернула мене в дитинство, коли при перегляді улюбленого мультфільму тіло наповнювалося дофаміном, а дочекатися виходу нової серії було ще тим випробуванням.

Вже на першому епізоді я зрозумів, що обов'язково напишу матеріал про свіжу стрічку. Подальше знайомство з "Аркейн" тільки посилювало це бажання. І оскільки нещодавно дебютний сезон картини поповнився фінальними серіями, настав час для огляду. У ньому я поділюся своїми емоціями та враженнями від перегляду творіння, а також розповім, чому його можна назвати шедевром.

Одне місто, два світи

Виробництвом "Аркейн" займалася французька студія Fortiche Productions, яка раніше створювала анімаційні ролики для League of Legends. За процесом наглядала Riot Games, а Netflix викупив права на показ картини. Перший сезон серіалу включає дев'ять епізодів і переносить глядачів у Пілтовер та Заун. Це дві нерівноправні частини одного великого міста.

Його верхні райони вважаються головним осередком прогресу на всій Рунтеррі та відрізняються багатим оздобленням. Спокій місцевих громадян охороняють миротворці, а править ними сімка радників. Знизу ж все зовсім інакше. Тут панує беззаконня, а влада зосереджена в руках бандитів. За чесну працю платять копійки, тому більшість громадян обирає злочинну дорогу. Вони займаються здирством, продають контрабандні товари, крадуть і навіть вбивають, якщо знадобиться.

Ось так складаються справи в Пілтовері та Зауні відповідно. Але все починає змінюватись, коли з'являється хекстек. Ця технологія дозволяє використовувати магію кожній людині, а отже — є неймовірною цінністю. Після її винаходу у Пілтовері та Зауні почалися глобальні зміни, які радикально вплинули на обидві частини міста.

У таких умовах розвивається основна сюжетна лінія "Аркейн", яка присвячена взаєминам між двома сестрами — старшою Вай та молодшою ​​Джинкс. Вони рано втратили батьків, але навчилися виживати на вулицях Зауна. Дівчата разом із друзями заробляли гроші крадіжками та одного разу вирішили здійснити вилазку до Пілтовера. Пошуки здобичі закінчилися вибухом із сумними наслідками, які вплинули на долі Вай, Джинкс та інших героїв серіалу.

Ніхто не залишиться байдужим

Розгляд сюжету "Аркейн" хочеться розпочати із дифірамбів сценаристам. Вони зуміли створити дорослу та самодостатню історію в цікавому всесвіті. Для її розуміння не обов'язково бути фанатом League of Legends. Насолоджуватися картиною зможе кожна людина — навіть ті, хто ніколи не чули про MOBA від Riot Games. Звичайно, шанувальники LoL отримають додаткове задоволення від демонстрації Пілтовера із Зауном, зустрічей зі знайомими персонажами та відсилань. Але все це просто невелика закуска до основної страви.

Дорослий тон сюжету проявляється в окремих жорстоких сценах із показом насильства та темах, які порушуються в "Аркейн". Серіал розкриває проблеми соціальної нерівності, бюрократії, бездіяльності влади та принесення жертв на шляху до вищого блага. Він також демонструє особисті переживання персонажів. Наприклад, наслідки шизофренії, важливість дружби, гіркоту зради та готовність піти на будь-які вчинки заради близьких людей. Всі ці мотиви переплітаються у великий і цілісний пласт сюжету, що проглядається між рядками.

Але не слід думати, що отримати задоволення від оповіді "Аркейн" можна лише за умови її ретельного аналізу. За історією цікаво спостерігати і без заглиблення. Вона постійно рухається вперед і жодного разу не просідає протягом дев'яти епізодів. Вивірену динаміку збагачують кульбіти, які часом викидає сюжет. У мене після третьої серії зіниці збільшилися до гривневої монети. Такими вони залишалися весь вечір: я був просто шокований сміливим і несподіваним рішенням творців картини. Ось у кого потрібно вчитися голлівудським авторам з їх шаблонним підходом.

Слід зазначити і масштаби історії. Вона розтягнута кілька років і включає до десяти другорядних ліній. При цьому розповідь не видається надто складною або заплутаною. Письменники ретельно готують глядачів до важливих сцен: вони поступово розвивають свої ідеї та акцентують увагу на значних деталях. Завдяки такому підходу кожен епізод сприймається просто та створює належний ефект.

Приправою до масштабів сюжету стали локації, які запам'ятовуються. Заун та Пілтовер — це суміш контрастів та незвичайних місць, які художники Fortiche малювали з максимальною самовіддачею. У результаті всі сцени включають купу деталей і відповідають сюжетному настрою. І якщо вже мова зайшла про зовнішній вигляд, необхідно згадати про чудову стилістику з тонко підібраною палітрою кольорів. Вона накладається на тривимірне оточення і підкреслює унікальність "Аркейн" ще й з цього боку.

За персонажів хочеться переживати

Я спеціально майже не згадував про персонажів картини, щоб залишити найсмачніше насамкінець. "Аркейн" включає понад десять основних дійових осіб, що загалом чимало, як для шестигодинного творіння. Зазвичай така кількість шкодить якості, але анімаційний серіал Fortiche точно входить до винятків.

Усі герої у картині відчуваються повноцінними особистостями. У них є свої риси характеру, проблеми, переживання та прагнення. Глядачам поступово показують сутність та внутрішній світ кожного персонажа. І саме тому в них швидко закохуєшся. У їхні вчинки та мотивацію щиро віриш, що відбивається на сприйнятті окремих драматичних сцен. Наприклад, один із епізодів у середині серіалу викликав у мене неймовірно сильний смуток. Лише наступного ранку з мого обличчя зникла кисла гримаса.

Не менш важливо і те, як органічно показана трансформація персонажів під тиском обставин. Герої "Аркейн" стикаються з небезпечними випробуваннями та приймають важкі моральні рішення. Внаслідок цього їм доводиться неодноразово переглянути життєві принципи. При цьому глядачі завжди розумітимуть, чому персонажі змінюються і якими вони стають. Радують і взаємовідносини між героями, які теж постійно трансформуються та розвиваються. Виникають несподівані союзи та любовні стосунки, тоді як узи дружби та крові поступово руйнуються. І все це вплетено в єдину канву оповіді.

Насамкінець хочеться відзначити, як уміло сценаристи жонглюють півтонами. В "Аркейн" немає жодного плоского лиходія. Кожен із них може похвалитися як мінімум декількома достоїнствами. При цьому головні герої не позбавлені вад і часом вчиняють, як справжні негідники. Усі дійові особи в серіалі прописані у рамках сірої моралі. Вони підкуповують тим, що відчуваються звичайними людьми лише з поправкою на фентезійний всесвіт.

Обов'язково для перегляду

Я залишився в дикому захваті від перегляду Аркейн. Для мене творіння Riot Games і Fortiche стало в один ряд з "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі". І повірте, вищої похвали я придумати не зможу. Картина викликає колосальний емоційний сплеск і приносить задоволення протягом кожної секунди хронометражу. Порівняно з "Аркейн" анімаційний серіал за мотивами Dota виглядає фанатською підробкою, на яку навіть не варто витрачати час. Тож так, у категорії адаптацій League of Legends розтоптала свого головного конкурента. Тепер залишається лише дочекатися вже анонсованого другого сезону. Сподіваюся, планка якості залишиться на такому ж дивовижному рівні.

Оцінка: 10 з 10

Назар Степорук

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