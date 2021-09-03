Топ 10 найцікавіших ігор вересня: від перевидання Diablo II до шутера про петлю часу

Вересень обіцяє бути багатим на свіжі релізи. Геймери отримають багатокористувацьку RPG від Amazon, дизельпанк-екшен про зайця з залізним кулаком, легендарну класику у новій обкладинці та багато іншого. Ми зібрали десять найцікавіших новинок цього місяця.

Літо закінчилося, і настав час гучних осінніх релізів. Найвідоміші ігри, зазвичай, виходять у жовтні-листопаді. Але й у вересні геймерам буде у що пограти – починаючи від перевидання легендарної Diablo II і закінчуючи релізом нової гри від творців Dishonored. Ми обрали 10 найцікавіших релізів.

The Medium – 3 вересня

Насправді польський хоррор The Medium вийшов ще у січні на ПК та Xbox. Але цього місяця він нарешті поповнить чималу ігрову бібліотеку на PlayStation 5. До того ж гра отримає підтримку функцій геймпада DualSense.

Отже, вам належить перевтілитися в дівчину-медіума на ім'я Маріанна, і вирушити в покинутий партійний будинок відпочинку "Нива", щоб отримати відповіді на питання, що бентежать її з дитинства. Річ у тому, що Маріанна вже давно бачить один і той самий сон, в якому відбувається вбивство маленької дівчинки. А ще головна героїня живе в двох світах – реальному і потойбічному. Це, до речі, головна особливість гри. У ролі медіума вам належить перемикатися між реальністю і світом привидів. Наприклад, залишати своє тіло, щоб потрапити у місця, недоступні людині. Але в світі духів багато небезпек від яких доведеться захищатися.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch – 7 вересня

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch – це захоплююча метроідванія в декораціях дизельпанку. Дії розгортаються у Місті Смолоскипів. Тут вже шість років, як місцеві мешканці-тварини зазнали поразки у війні з Легіоном Роботів. Головний герой, кролик Райтон, озброєний гігантським механічним кулаком збирається боротися зі злими машинами.

Битви з ворогами стануть родзинкою гри. Під час бою можна буде перемикатися і на інші типи зброї – кулак, свердло і блискавка – і комбінувати їх. Кожна зброя змінює стиль бою, дозволяючи герою підлаштовуватися під різних суперників.

Гра спочатку виходить тільки на PS4 та PS5. Реліз на ПК відбудеться пізніше.

Tales of Arise – 10 вересня

Японська рольова гра Tales of Arise розповідає про конфлікт двох світів – Дани та Рени. Триста років реніане правили даніанамі, відбираючи у останніх ресурси та обмежуючи їх свободу. Однак все зміниться після зустрічі двох вихідців з різних світів – хлопця на ім'я Алфен та дівчини Сіони.

На фанатів жанру чекає відмінна JRPG з різноманітними героями, цікавою бойовою системою і захоплюючим сюжетом. До речі, оцінити Tales of Arise можна вже зараз, оскільки її демоверсія доступна безкоштовно в PS Store.

Life Is Strange: True Colors – 10 вересня

Дії нового графічного пригодницького квесту Life Is Strange: True Colors розгортаються через два роки після фіналу другого сезону гри. У центрі історії Алекс Чень. Вона може керувати емоціями людей. Самі емоції їй бачаться як аури різних кольорів. Довгий час дівчина приховувала свій творчий хист, але смерть її брата змусила, інакше поглянути на власні сили і оволодіти ними.

Під час гри Алекс належить відкрити моторошні таємниці свого містечка, зав'язати дружбу і навіть романтичні стосунки з новими знайомими, і прийняти чимало складних рішень.

Deathloop – 14 вересня

Шутер Deathloop – це нова гра від студії Arkane, що створила відомий Dishonored. У центрі сюжету кілер Кольт Ван, який намагається втекти з острова Чорний риф, але не може, оскільки потрапив в петлю часу. Герой змушений проживати один і той самий день знову й знову. Щоб врятуватися, треба знищити вісім ворогів та головну суперницю на ім'я Джуліана.

Цілі, які потрібно "прибрати", знаходяться під охороною, і вона відкриє вогонь, як тільки помітить Кольта. А Джуліаною може керувати як штучний інтелект, так і живий гравець. Тож розірвати петлю буде непросто. На щастя, у вашому арсеналі буде не лише різноманітна зброя, а й особливі здібності, такі як телепатія чи маскування.

Kena: Bridge of Spirits – 21 вересня

Барвиста пригодницька гра Kena: Bridge of Spirits стане консольним ексклюзивом PlayStation. Ця адвенчура розповідає про юну духовної провідниці на ім'я Кена, яка подорожує покинутим поселенням в пошуках священного гірського святилища. У грі потрібно досліджувати світ, вирішувати головоломки і битися з ворогами. Однією з фішок проекту стане зграя духів-тваринок, які допомагатимуть головній героїні.

Над Kena: Bridge of Spirits студія Ember Lab працювала 5 років. Це перша гра розробників. Але у них за плечима багатий досвід у створенні візуальних ефектів для анімаційних роликів та фільмів.

Diablo II: Resurrected – 23 вересня

Повернення легендарної Diablo II з доповненням Lord of Destruction, оновленою графікою і поліпшеним звуком. Студія навіть переробила всі кінематографічні ролики для Resurrected. При цьому розробники обіцяли не чіпати баланс, анімації та штучний інтелект ворогів, обмежившись в загалом косметичними змінами.

Втім, ті, кому до душі класика, зможуть в будь-який момент увімкнути в ремастері стару графіку.

Одна з найбільш значущих ігор в історії, що потрапила до Книги рекордів Гіннесса, і стала зразком для наслідування скоро буде доступна на всіх платформах.

Death Stranding: Director's Cut – 24 вересня

Режисерська версія гучної гри Death Stranding від Хідео Коджіми знову пропонує зануритися вам у похмурий світ майбутнього. США зруйновані внаслідок загадкового катаклізму, що отримав назву "Вихід Смерті". Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри. І ви один з них. У ролі Сема Бріджеса, зовнішність якого подарував актор Норман Рідус, вам доведеться пройти від Східного узбережжя Північної Америки до Західного, щоб відновити особливу хіральну мережу і з'єднати поселення людей.

Це незвичайна гра, яку скептики назвали "симулятором кур'єра", а фанати – пророчою, оскільки вже через рік після релізу почалася пандемія і роль кур'єрів у всьому світі зросла як ніколи.

В режисерській версії Death Stranding з'являться нові завдання, розширена сюжетна лінія і нові локації. Гравцям стануть доступні нові види зброї, серед яких навіть турелі, нові транспортні засоби, робот-помічник, екзоскелет і багато іншого. І, мабуть, найбільш помітним нововведенням буде гоночний режим.

Звісно, що гру оновлять і для PS5, додавши прискорені завантаження, 3D-звук, підтримку поліпшеної вібрації геймпада DualSense і багато іншого.

Lost Judgment – 24 вересня

Екшен Lost Judgment – це друга частина гри, яка є спін-оффом серії Yakuza. До головної ролі повернеться приватний детектив Такаюкі Ягами. Цього разу він буде розслідувати вбивство в місті Йокогама. Як і в першій частині, тут справа виявиться непростою, і герою доведеться зустрітися з кримінальним угрупованням.

До того ж це остання гра, над якою працював творець серії Yakuza Тосіхіро Нагоші. Після 32 років роботи в компанії SEGA він пішов в іншу студію.

New World – 28 вересня

За 10 років з моменту створення ігрового підрозділу Amazon, свіжа MMORPG під назвою New World стала першим успішним проектом компанії. Це було зрозуміло ще під час літнього бета-тесту в Steam, коли піковий онлайн перевищував 200 тисяч осіб. І це при тому, що доступ до бети надавали лише за попереднє замовлення гри. Хоча проблем у New World теж вистачало. Серед найбільш кричущих: високий пінг, баги, незручне керування, поганий баланс і згорілі відеокарти GeForce RTX 3090. З останнім, як пізніше з'ясувалося, схибили виробники, що випустили карти з дефектом.

Що ж до гри, то користувачам потрібно досліджувати світ, прокачуватися, виконувати квести, ходити в підземелля, битися з босами і вирішувати головоломки. Можна також збирати ресурси, розвивати власну базу і, звичайно ж, брати участь в боях. Крім звичних для MMORPG занять в New World є й безліч цікавих рішень, про які ми писали в окремому матеріалі. То ж все це у поєднанні з низькими системними вимогами робить новинку дуже привабливою.

Сергій Коршунов

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