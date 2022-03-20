Йдеться про 39 лікарських засобів.

Міністерство охорони здоров'я України заборонило продаж та застосування лікарських засобів, виготовлених у Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі МОЗ.

"Так, в Україні заборонено застосування 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Дія реєстраційних посвідчень цих лікарських засобів припинена наказом МОЗ від 19 березня.

"Відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками. Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії", - запевнили у міністерстві.

Лікарські засоби із забороненого переліку, які вже ввезені та випущені в обіг на території України, можна продавати та використовувати до закінчення їх терміну придатності.

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