Підваріант штаму коронавірусу "Омікрон" BA.2, який є домінуючим у Данії, може бути більш заразним, ніж поширений BA.1.
Таку думку висловив міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хайніке, передає Reuters.
"Підваріант BA.2 штаму коронавірусу "Омікрон", який є домінуючим у Данії, може бути більш заразним, ніж більш поширений підваріант BA.1", - сказав Хайніке.
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Він уточнив, що поки немає ніяких даних про те, що новий підвид штаму "Омікрон" викликає більш важкий перебіг хвороби.
У Великобританії вже заявляли про небезпеку поширення підваріанту BA.2. Цей варіант "Омікрона" вже був підтверджений в Британії, Швеції та Норвегії, але він менш поширений в цих країнах, ніж в Данії.