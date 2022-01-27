Перед цим підваріант штаму "Омікрон" BA.2 був підтверджений у Британії, Швеції та Норвегії.

Підваріант штаму коронавірусу "Омікрон" BA.2, який є домінуючим у Данії, може бути більш заразним, ніж поширений BA.1.

Таку думку висловив міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хайніке, передає Reuters.

"Підваріант BA.2 штаму коронавірусу "Омікрон", який є домінуючим у Данії, може бути більш заразним, ніж більш поширений підваріант BA.1", - сказав Хайніке.

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Він уточнив, що поки немає ніяких даних про те, що новий підвид штаму "Омікрон" викликає більш важкий перебіг хвороби.

У Великобританії вже заявляли про небезпеку поширення підваріанту BA.2. Цей варіант "Омікрона" вже був підтверджений в Британії, Швеції та Норвегії, але він менш поширений в цих країнах, ніж в Данії.

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