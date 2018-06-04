Навіть немовлятам: Супрун розповіла, як чистити зуби дітям

За словами Супрун, дітям у віці 4-5 років слід починати вчитися самостійно чистити зуби.

За словами в.о. глави МОЗ Уляни Супрун, догляд за порожниною рота дитини варто починати, ще коли зуби навіть не прорізалися.

Як пише вона на своїй сторінці у Facebook, бактерії є завжди, навіть коли зубів ще немає.

"Стоматологи рекомендують навіть після годування немовляти витирати ясна звичайною серветкою, змоченою кип’яченою водою, щоб запобігти розповсюдженню можливих інфекцій", - йдеться у повідомленні в.о. міністра охорони здоров'я України.

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Супрун радить привчати дитину до візитів до стоматологічної клініки: це допоможе надати правильні рекомендації, які допоможуть уникнути проблем з розвитком зубів.

"Для дітей існують спеціальні зубні щітки, що мають маленьку головку та м'яку щетину із заокругленими кінчиками. Кількість зубної пасти для дітей до 3 років має бути як рисове зернятко, а кількість фтору мінімальна. Після 3-х років кількість пасти на щітці має бути як горошинка", - додала вона.

Крім того, зазначає в.о. глави МОЗ, дітям у віці 4-5 років слід починати вчитися самостійно чистити зуби.

Також важливо, щоб діти чистили зуби 2 хвилини й за правильною технікою - внутрішню, зовнішню та жувальну поверхню. Щітка при цьому має бути розміщена під кутом 45 градусів відносно поверхні зубів.

Раніше повідомлялося, що в Україні 15% однорічних діток з молочними зубами, які ледь встигли вирости, стають жертвами карієсу, а 9 з 10 першокласників ідуть до школи з уже зіпсованими зубами. У початковій школі захворювання на карієс досягає піку в 95% уражених.