У Харкові 13-річна дівчина отруїлася пігулками для схуднення
18:34, 18 червня 2018Країна
230 0
Наразі медики оцінюють стан її здоров’я як задовільний.
У Харкові 13-річна дівчина отруїлася пігулками для схуднення / фото dpchas.com.ua
Правоохоронці у Харкові встановлюють обставини отруєння 13-річної дівчинки препаратами для схуднення.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
"Попередньо встановлено, що 13-річна дівчинка за місцем мешкання випила пігулки з метою схуднення", - зазначили в поліції.
Читайте такожВ Україну намагалися провезти 2 кг психотропних пігулок
Після прийому засобів їй стало зле і її у тяжкому стані доставили до реанімації Харківської обласної дитячої клінічної лікарні.
Наразі медики оцінюють стан її здоров’я як задовільний.
Подію внесли до журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter