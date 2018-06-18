У Харкові 13-річна дівчина отруїлася пігулками для схуднення

18:34, 18 червня 2018
Країна
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У Харкові 13-річна дівчина отруїлася пігулками для схуднення / фото dpchas.com.ua

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Попередньо встановлено, що 13-річна дівчинка за місцем мешкання випила пігулки з метою схуднення", - зазначили в поліції.

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Після прийому засобів їй стало зле і її у тяжкому стані доставили до реанімації Харківської обласної дитячої клінічної лікарні.

Наразі медики оцінюють стан її здоров’я як задовільний.

Подію внесли до журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень.

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Теги: #Харків#отруєння#поліція Харкова