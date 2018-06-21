В Україні зафіксовано другий випадок дифтерії цього року
В Україні офіційно зареєстрували другий випадок дифтерії цього року.
Це сталося у Рубіжному Луганської області, повідомляє прес-служба МОЗ.
Тому Міністерство охорони здоров'я рекомендує якнайшвидше зробити необхідні щеплення проти дифтерії дітям і дорослим.
Дифтерія — вакцинокерована інфекція. Єдиний спосіб захиститися від неї і запобігти розвитку небезпечних ускладнень — вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих кожні 10 років.
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У МОЗ нагадали, що під час останньої епідемії дифтерії в Україні з 1991-го до 1998-го року, спричиненої низьким охопленням дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих, на дифтерію захворіли близько 20 тисяч людей, 696 з них померли.
Дифтерія небезпечна тим, що без негайного введення сироватки близько 50% хворих можуть померти, навіть із сироваткою залишається ризик смерті до 20%. Це гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом і характеризується місцевим запаленням слизових оболонок ротоглотки та загальною інтоксикацією з ураженням серцево-судинної та нервової систем.
До летальних випадків можуть призвести набряк слизових оболонок та блокування дихальних шляхів псевдомембранами, токсикоз, ураження серцево-судинної та нервової систем і вторинні інфекції.