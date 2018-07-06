Ботулізм в Україні: названо кількість жертв у 2018 році

Наразі Україна отримала 12 доз сироватки проти ботулізму як гуманітарну допомогу, водночас очікується партія закупленого препарату.

З початку 2018 року станом на 5 липня в Україні зареєстровано 60 потерпілих від ботулізму осіб, 4 з яких померли.

Про це інформує Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з повідомленням, наразі Україна отримала 12 доз сироватки проти ботулізму як гуманітарну допомогу.

«Станом на 5 липня в Україні наявні високоякісні антитоксини канадського виробництва, які необхідні для забезпечення можливості негайного лікування випадків ботулізму. Пацієнтам, які захворіли на ботулізм, було введено протиботулінічні сироватки, зараз їх стан стабільний. Ці сироватки у кількості 12 доз доставлено 25 червня як гуманітарну допомогу за Програмою розвитку ООН (ПРООН) у відповідь на запит МОЗ України», - повідомляє Центр громадського здоров’я.

Читайте такожУ Києві від агресивної форми ботулізму померла жінка

Як зазначається, з цього року уряд вперше включив специфічні сироватки та імуноглобуліни, серед яких ботулінічний антитоксин, до переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення, що закуповуються міжнародними спеціалізованими організаціями за кошти державного бюджету 2018 року, і які буде поставлено найближчим часом.

Ботулізм (з лат. botulus — ковбаса) — це гостре токсико-інфекційне захворювання, яке зумовлює токсин Clostridium botulinum. Джерелами інфекції є мертві тварини, птахи, риби, а ґрунт, річний мул служить потужним резервуаром інфекції. Інкубаційний період при харчовому ботулізмі — від 8 годин до 10 діб, при рановому — 5—14 днів. Навіть якщо виникає груповий спалах, клінічні прояви можуть відрізнятися дуже суттєво, що в значній мірі обумовлено дозою і типом ботулотоксину. Особливістю ботулізму є відсутність гарячки протягом всієї хвороби та нечіткість, поліморфізм клінічних проявів у перші дні хвороби, що пояснює велику кількість діагностичних помилок при ботулізмі.