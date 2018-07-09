В Україні частково заборонили популярні льодяники від болю у горлі

Заборона не стосується препарату загалом, лише однієї серії.

В Україні тимчасово заборонили продавати льодяники "Стрепсілс" з ментолом та евкаліптом. Варто зазначити, що обмеження стосується однієї серії препарату.

Про це йдеться у розпорядженні Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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"Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом", льодяники, по 12 льодяників у блістері, по 2 блістери в картонній коробці, серії DG546, виробництва "Реккітг Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед", Велика Британія, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - йдеться у документі.

Причиною тимчасової заборони стала невідповідність цієї серії вимогам з реєстрації препаратів.

Раніше в Україні заборонили продаж і застосування препарату проти інтоксикації "Ентеросгель".