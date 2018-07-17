"Зникають спонтанно": Супрун зруйнувала міф про грижі в міжхребцевих дисках

Необґрунтоване хірургічне втручання на хребті дуже небезпечне, адже може більше нашкодити, ніж вилікувати пацієнта, наголосила Супрун.

За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, робити операцію при грижі в міжхребцевих дисках у більшості випадків непотрібно.

"Доказова медицина свідчить, що більшість гриж дисків поперекового відділу хребта зникають спонтанно, тобто самі по собі. І це природний процес в організмі людини. Таке явище має назву резорбція, тобто розсмоктування", - стверджує Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожХребет у чоловіків від народження міцніший, ніж у жінок

Натомість, зазначила вона, оперувати міжхребцеві грижі - досить популярна практика "лікування" в Україні. Хоча необґрунтоване хірургічне втручання на хребті дуже небезпечне, адже може більше нашкодити, ніж вилікувати пацієнта.

"Деякі центри й клініки пропонують різного роду "авторські" методики, які начебто допоможуть позбавитись грижі міжхребцевого диска без оперативного втручання. В такій рекламі можуть навіть демонструватися знімки МРТ до і після лікування з коментарем на кшталт "ось бачите, пройшло 7 місяців, і грижі немає". Насправді це не означає, що ці альтернативні методи спрацювали. Просто пацієнти заплатили за те, що природа зробила сама", - заявила в.о. глави МОЗ.

Раніше дослідницька група з Клініки Мейо розробила полімерний губчастий матеріал, який може використовуватися для заміни видалених хребців.