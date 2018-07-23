В Україні змінюють правила оформлення лікарняних

Подавати документ у ФССУ буде роботодавець.

З 1 жовтня 2018 року в Україні почне діяти нова форма заяви-розрахунку страховки для оплати лікарняного.

Про це повідомляється на сайті Фонду соціального страхування України (ФССУ).

"Оформлена заява-розрахунок може бути передана роботодавцем і прийнята Фондом в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису", - йдеться в повідомленні.

Подавати документ у ФССУ буде роботодавець. Для того, щоб відкрити лікарняний, лікарю необхідно буде внести дані у спеціальну програму. При цьому роботодавець одразу отримає інформацію про співробітника, який вийшов на лікарняний.

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Раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики має намір переписати правила нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги.

За словами віце-прем'єра Павла Розенка, з 1 травня запрацювала нова програма відбору субсидіантів, але до неї за останні кілька місяців "виникло чимало питань".

"Це тільки початок процесу, але по ньому вже видно, що наші побоювання за новою програмою виправдовуються. На жаль, є дуже багато неузгодженостей у новій програмі субсидій. Тому я на засіданні парламентського комітету дав доручення Міністерству соціальної політики буквально у двотижневий термін проаналізувати скарги і звернення, в першу чергу - управлінь соцзахисту, щоб тих проблем, які вони зараз відчувають, не було, і внести зміни в програму призначення субсидій", - заявив Розенко.