Названо чотири ознаки того, що вам не потрібно худнути

15:32, 17 серпня 2018
Країна
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Визначити, вам потрібно худнути чи ні, можна за станом здоров'я / фото pixabay.com

Визначити, чи потрібно вам худнути (або гладшати), досить просто, але орієнтувати при цьому варто не лише на дані ваг або сантиметрової стрічки, а й на стан здоров'я.

Ось чотири ознаки того, що у вас ідеальна вага і вам у жодному разі не варто його її змінювати, передає "GoodHouse".

1. У вас немає хвороб, пов'язаних з ожирінням

Вважається, що ідеальний об'єм талії для жінок – 70 см, а для чоловіків – 80 см. Якщо ці показники перевищені, висока ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань. Але навіть якщо ви укладаєтеся в ці обсяги, вам все одно варто контролювати рівень холестерину, цукру та артеріального тиску.

Якщо ці показники в нормі, швидше за все, ваш вага вам підходить, і немає ніяких причин сідати на дієту.

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2. Ваш пульс не перевищує норму

У здорового серця у стані спокою частота пульсу в діапазоні від 60 до 100 ударів за хвилину. Якщо ваш пульс відповідає цим показникам, швидше за все, ваше серце не зазнає додаткового навантаження, а значить, вам не треба скидати вагу.

Якщо ж ваш пульс перевищує норму, вам варто змінити спосіб життя, зробити його більш здоровим та активним.

3. Ви почуваєтеся енергійним протягом дня

Зайва вага створює додаткове навантаження на кістки й суглоби, через що може з'являтися відчуття втоми, сонливість. Тому якщо протягом дня ви відчуєте бадьорість і легкість, швидше за все, ваш вага цілком нормальна – що б не говорили глянцеві стандарти.

4. У вас здоровий баланс жиру в організмі

Якщо співвідношення жирових відкладень і м'язів на вашому тілі відповідає нормі, вам ні про що хвилюватися. І худнути вам варто починати тільки в тому випадку, якщо баланс зміститься у бік жиру.

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Теги: #дієта