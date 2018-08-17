Названо чотири ознаки того, що вам не потрібно худнути

Якщо співвідношення жирових відкладень і м'язів на вашому тілі відповідає нормі, вам ні про що хвилюватися.

Визначити, чи потрібно вам худнути (або гладшати), досить просто, але орієнтувати при цьому варто не лише на дані ваг або сантиметрової стрічки, а й на стан здоров'я.

Ось чотири ознаки того, що у вас ідеальна вага і вам у жодному разі не варто його її змінювати, передає "GoodHouse".

1. У вас немає хвороб, пов'язаних з ожирінням

Вважається, що ідеальний об'єм талії для жінок – 70 см, а для чоловіків – 80 см. Якщо ці показники перевищені, висока ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань. Але навіть якщо ви укладаєтеся в ці обсяги, вам все одно варто контролювати рівень холестерину, цукру та артеріального тиску.

Якщо ці показники в нормі, швидше за все, ваш вага вам підходить, і немає ніяких причин сідати на дієту.

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2. Ваш пульс не перевищує норму

У здорового серця у стані спокою частота пульсу в діапазоні від 60 до 100 ударів за хвилину. Якщо ваш пульс відповідає цим показникам, швидше за все, ваше серце не зазнає додаткового навантаження, а значить, вам не треба скидати вагу.

Якщо ж ваш пульс перевищує норму, вам варто змінити спосіб життя, зробити його більш здоровим та активним.

3. Ви почуваєтеся енергійним протягом дня

Зайва вага створює додаткове навантаження на кістки й суглоби, через що може з'являтися відчуття втоми, сонливість. Тому якщо протягом дня ви відчуєте бадьорість і легкість, швидше за все, ваш вага цілком нормальна – що б не говорили глянцеві стандарти.

4. У вас здоровий баланс жиру в організмі

Якщо співвідношення жирових відкладень і м'язів на вашому тілі відповідає нормі, вам ні про що хвилюватися. І худнути вам варто починати тільки в тому випадку, якщо баланс зміститься у бік жиру.