У МОЗ розповіли, які щеплення потрібно робити дорослим

Окрім вакцин, які вводять періодично протягом життя, також потрібно провести ревізію старих медкарток та з'ясувати, від яких хвороб ви не отримали захист у дитинстві.

Існує міф, що щеплення роблять лише у дитячому віці. Проте насправді імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин – ревакцинація.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

"Вакцинація від дифтерії і правця призначена не лише дітям, а і дорослим. Імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років. Тому згідно з Календарем профілактичних щеплень, дорослим роблять планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років. Такі щеплення в державних закладах охорони здоров’я дорослі можуть отримати безоплатно", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСупрун назвала "пігулку" від багатьох небезпечних хвороб

Крім того, дорослим треба вакцинуватись проти окремих хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві. Якщо ви не пам’ятаєте, чи робили щеплення, і немає медичних даних про імунізацію – лікар направить на відповідні аналізи.

Передусім перевірте наявність щеплень проти кору, краснухи та паротиту. Вакцини КПК є безоплатними для дітей і дорослих із груп ризику: медиків, освітян, студентів, військових, учасників Операції об’єднаних сил. Усі інші дорослі можуть придбати вакцину за власний кошт в аптеці і пройти щеплення у закладі охорони здоров’я.

Імунізація проти гепатиту B – це ще одне щеплення, яке обов’язково треба надолужити, якщо ви його пропустили. Для дітей вакцинація проводиться безоплатно, а дорослі можуть придбати вакцину за власний кошт. Вакцинація проти гепатиту В захистить від небезпечних наслідків вірусної інфекції – цирозу і раку печінки.