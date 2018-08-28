В Україні провели унікальну операцію на серці новонародженого (відео)

Унікальність операції Даивда полягає в тому, як саме її зробили - без розрізу грудної клітки.

В Інституті Амосова показали Давида - йому 13 днів. Ще до народження лікарі діагностували у немовляти серйозну патологію серця.

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Вже через шість годин після того, як малюк з'явився на світ, йому поставили кардіостимулятор. Апарат розміром із серце самого малюка.

Смертність серед дітей із таким захворюванням дуже висока, щороку народжується до 150 таких немовлят.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році в Києві вперше в Україні провели операцію з порятунку плоду в утробі матері.