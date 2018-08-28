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В Україні провели унікальну операцію на серці новонародженого (відео)

14:26, 28 серпня 2018
Країна
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Вже через шість годин після того, як малюк з'явився на світ, йому поставили кардіостимулятор. Апарат розміром із серце самого малюка. 

Смертність серед дітей із таким захворюванням дуже висока, щороку народжується до 150 таких немовлят.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році в Києві вперше в Україні провели операцію з порятунку плоду в утробі матері.

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Теги: #Україна#операція#Амосова