В Україні запрацював електронний реєстр медоглядів

Нововведення має унеможливити використання підроблених довідок і санітарних книжок.

В Україні запрацював електронний реєстр професійних медичних оглядів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, з вересня дані про медичні професійні огляди українців зберігаються в єдиній електронній системі.

Таким нововведенням МОЗ впорядкує професійні медогляди та унеможливить використання підроблених довідок і санітарних книжок.

«Професійний медогляд є обов’язковою умовою роботи водіїв, людей, які володіють зброєю, і декретованих осіб - вихователів, вчителів, викладачів, студентів, працівників громадського харчування, торгівлі тощо. Тепер дані про такі огляди міститимуться в єдиному реєстрі медичних оглядів - надійно захищеній електронній системі», - зауважили у міністерстві.

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Професійний медогляд українці проходитимуть виключно в закладах охорони здоров’я, а дані автоматично відображатимуться в електронній системі. Довідку-дублікат про пройдений медогляд кожен зможе одержати безоплатно.

З часом реєстр медичних оглядів буде інтегровано в систему “Електронне здоров’я”, а вже зараз працює мобільний додаток “Медичні огляди”, з допомогою якого контролюючі органи можуть швидко перевірити легітимність конкретного медогляду.

На сьогодні до роботи в єдиному інформаційному просторі приєднались Міністерство внутрішніх справ і Міністерство молоді та спорту. МОЗ проводить роботу з долучення до цієї роботи інших міністерств і державних установ - споживачів відповідної інформації.

Наказ про створення єдиної державної бази даних медичних оглядів певних категорій осіб в системі охорони здоров’я було підписано у січні 2017 року, а з 20 червня 2018 року розпочалось тестування системи і підключення до неї закладів охорони здоров’я.

До кінця року планується підключення до системи близько 3 тис. закладів охорони здоров’я в усіх областях України і поступова заміна паперових бланків медичних оглядів на електронні.

Після завершення тестового періоду єдина державна база даних медичних оглядів буде обов’язковою до використання усіма споживачами відповідної інформації.