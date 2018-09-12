У Києві у пацієнта запідозрили лихоманку Західного Нілу

Стан пацієнта стабільний, але прогнози робити ще рано.

У Києві виявлено випадок захворювання лихоманкою Західного Нілу у чоловіка, який відпочивав на Криті.

Про це у коментарі "24 каналу" повідомила провідний інфекціоніст, завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська.

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"В Олександрівську лікарню госпіталізували чоловіка з менінгітом. Згодом у хворого запідозрили лихоманку Західного Нілу за деякими характерними симптомами. Діагноз "менінгіальна форма лихоманки Західного Нілу" підтверджений офіційно", – сказала лікар.

Вона додала, що стан пацієнта стабільний, але прогнози робити ще рано. Водночас завідувач інфекційного відділення Людмила Мінова наполягає, що діагноз ще офіційно не встановлено.

"Ніяких коментарів щодо не встановленого ще діагнозу я зараз давати не можу. У нас зараз консультант – завідувач реанімації, у нас важкий випадок. Встановимо офіційно діагноз, скажемо, що він є, тоді дамо офіційні коментарі", – сказала Мінова.

Нагадаємо, в Європі сплекс захворювань лихоманкою Західного Нілу – протягом 2018 року зафіксовано 710 випадків захворювання. Тільки за останній тиждень серпня в країнах Європи померли 24 людини, з яких 6 – у країні-сусідці України Румунії.

Це небезпечна вірусна хвороба, яка передається через укуси комарів. Симптоми захворювання схожі на симптоми грипу та включають лихоманку, головний біль і нудоту. У людей, в яких проявилися ознаки хвороби, смертність може досягати 10%.